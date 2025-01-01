Академ Джаз Клуб — музыкальный клуб-ресторан в Москве, который привлекает гостей разнообразием стилей и теплой атмосферой. Здесь встречаются люди разных возрастов и культур, чтобы насладиться выступлениями известных артистов, включая мировых звезд, эксклюзивных для столичной сцены.

Вечерние концерты начинаются в 20:30 и длятся около двух часов с антрактом. Гости могут не только насладиться живой музыкой, но и попробовать блюда авторской кухни, созданные на любой вкус.

Интерьер клуба создает уютную камерную обстановку, позволяя зрителям быть ближе к артистам и почувствовать их энергетику. Доступ на концерты возможен с 18 лет при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Фото- и видеосъемка запрещены.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Проспект Мира» в 5-ти минутах и «Сухаревская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки у клуба.