Академ-джаз-клуб — одна из старейших и самых авторитетных джазовых площадок Москвы. Это камерное пространство, где царит живая музыка, атмосфера свободы импровизации и искреннего общения со зрителем. Клуб стал точкой притяжения для московских джазменов ещё в 1990-е годы и до сих пор остаётся важным местом встречи музыкантов и ценителей жанра.

На сцене клуба выступают как известные исполнители, так и молодые коллективы, представляющие разные направления — от классического свинга и бибопа до современного джаза и фьюжн. Помимо концертов здесь проходят творческие вечера, джем-сейшны и специальные проекты, объединяющие музыкантов разных школ и стилей.

Академ-джаз-клуб сохраняет камерность и уют, благодаря чему каждый концерт превращается в почти домашнюю встречу, где публика и артисты чувствуют себя частью единого музыкального пространства.

Как добраться

Клуб находится в центре Москвы, в районе Чистых прудов. Ближайшие станции метро — «Чистые пруды», «Тургеневская» и «Сретенский бульвар», откуда можно дойти пешком за несколько минут.

Парковка

Собственной парковки у клуба нет. Доступны городские платные парковочные места на Мясницкой улице и прилегающих переулках. Вечером и в дни концертов свободных мест немного, поэтому удобнее воспользоваться метро.