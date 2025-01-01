Театрально-концертный зал «Академический» — знаковое пространство, расположенное в легендарном комплексе зданий Российской Академии Наук на Ленинском проспекте, 32. Построенное по инициативе выдающегося ученого Мстислава Келдыша, здание украшено символичной конструкцией, известной как «золотые мозги», воплощающей достижения науки и техники.

Зал служил площадкой для выступлений российских и мировых звезд, театральных постановок, мюзиклов и престижных мероприятий, таких как детское и взрослое Евровидение, ТЭФИ, и «Мисс Россия». Здесь проходили телесъемки, медицинские конференции и корпоративные события крупных компаний, включая РосАтом, Сбербанк и Microsoft.

Вместимость

Зал «Академический» рассчитан на 1195 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Ленинский проспект», «Площадь Гагарина» в 10-ти минутах ходьбы. «Воробьёвы горы» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.