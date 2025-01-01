Здание Российской Академии Наук на Ленинском проспекте, 32, является знаковым архитектурным и культурным объектом Москвы. Построенное в 1960–1980-х годах, оно стало символом научных достижений и технического прогресса СССР. Проект комплекса, включая знаменитую конструкцию «золотые мозги» на крыше, был разработан выдающимся ученым Мстиславом Келдышем и символизирует движение атомов и стремление к освоению космоса.

Комплекс включает научные институты, офисы и театрально-концертный зал «Академический», который стал площадкой для мероприятий мирового уровня, включая культурные фестивали, деловые форумы и научные конгрессы. Российская Академия Наук на Ленинском — это не только центр знаний, но и один из самых узнаваемых архитектурных символов Москвы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Ленинский проспект», «Площадь Гагарина» в 10-ти минутах ходьбы. «Воробьёвы горы» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.