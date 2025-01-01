Академия спорта «Динамо» — современный спортивный центр, сочетающий богатые традиции легендарного клуба «Динамо» и современные технологии тренировочного процесса. Здесь представлены залы для игровых видов спорта, фитнеса и единоборств, бассейн, тренажёрные зоны и площадки для занятий на открытом воздухе.

Академия активно развивает детские и юношеские спортивные программы, проводит соревнования, сборы и фестивали, а также служит площадкой для профессиональной подготовки спортсменов. Просторная и продуманная инфраструктура создаёт комфортные условия для тренировок, оздоровления и командных занятий.

Как добраться

Академия расположена рядом со станциями метро «Динамо» и «Петровский парк», откуда можно дойти пешком за несколько минут.

Парковка

Для участников предусмотрена удобная охраняемая парковка на территории комплекса. Также можно воспользоваться платной общественной парковкой на прилегающих улицах.