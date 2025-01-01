Гостиница «Альфа» 4* в Измайлово — отель с удобным расположением в 100 метрах от метро «Партизанская», в 15 минутах от центра Москвы и 30 минутах от аэропорта «Шереметьево».

В распоряжении гостей 947 номеров разных категорий, конгресс-центр с 10 конференц-залами, 5 ресторанов, банкетные залы, лобби-бар, ночной клуб и банный комплекс «Римские Термы». Подходит для деловых поездок, туризма и отдыха с семьей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Измайлово» и «Партизанская» в трех минутах ходьбы.

Парковка

У концертного зала «Измайлово» есть платная парковка на 100 машиномест.