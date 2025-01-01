Alle Hall — современная концертная и event-площадка в арт-квартале «Арма», известном своими креативными пространствами и атмосферой индустриального лофта. Зал оснащён профессиональным световым и звуковым оборудованием, что делает его универсальным местом для концертов, вечеринок, театральных постановок, деловых встреч и частных мероприятий.

Пространство легко трансформируется под формат события: от камерных акустических выступлений до масштабных шоу. Атмосфера индустриальной эстетики в сочетании с современными технологиями создаёт особый колорит и делает Alle Hall привлекательной площадкой для артистов, организаторов и зрителей.

Благодаря расположению в центре столицы и богатой культурной жизни «Армы», Alle Hall стал частью актуальной московской сцены, где музыка, искусство и деловое общение находят новые формы.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Курская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Посетители могут припарковать свои автомобили на платной парковке БЦ «Арма» вместительностью 495 машиномест.