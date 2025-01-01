Англиканский собор Святого Андрея — единственная англиканская церковь в Москве, построенная в викторианской готике во второй половине XIX века и освященная в 1885 году в честь святого Андрея, покровителя Шотландии.

Собор не только служит местом для религиозных мероприятий, но и активно проводит культурные события и концерты благодаря своей уникальной акустике. Внутри установлены два органа: барочный немецкий орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» и большой итальянский концертный орган, аналогичные которым используются в современных концертных залах.

Концертные программы включают произведения мировой классики от барокко до современности, а также необычные дуэты органа с различными инструментами, такими как баян, дудук и арфа, и вокальные арии из оперы и мюзикла.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Охотный Ряд», «​Пушкинская», ​«Тверская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.