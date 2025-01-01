ANIMA — новое творческое объединение на Сущёвской ул., 21. Пространство площадью 1000 кв. метров объединяет шоу с участием известных артистов, доступные цены на баре и атмосферу, созданную для отдыха и общения.

Каждую пятницу и субботу проходят вечеринки, где легко завести новые знакомства и расслабиться вдали от гламурного пафоса. ANIMA — место для искреннего и яркого времяпрепровождения.

Вместимость

Клуб вмещает до 1200 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Менделеевская», «​Новослободская» в 5-ти минутах ходьбы, «​Достоевская» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.