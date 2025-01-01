Antares — современный ресторан на Крымском Валу, уютно расположенный между Парком Горького и Музеоном. Это гастрономическое пространство соединяет городской ритм с атмосферой спокойствия, предлагая стильную локацию для отдыха и встреч.

Интерьер выполнен в лаконичном дизайне с акцентом на свет и пространство, а из окон открываются виды на зелень парковой зоны. В меню — авторские блюда европейской кухни с акцентом на свежие продукты, тщательно продуманные сочетания вкусов и оригинальные подачи.

Antares — место, где городской пейзаж встречается с гастрономическим комфортом, создавая идеальную точку притяжения для ужинов, дневных перерывов и особых событий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Парк культуры» и «Октябрьская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ресторана есть вместительные платные парковки.