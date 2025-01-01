«ВЭБ Арена» (ранее известная как стадион «Арена ЦСКА») — современный футбольный стадион в Москве, расположенный в Хорошёвском районе. Это домашняя арена футбольного клуба ЦСКА, открытая в 2016 году на месте старого стадиона имени Григория Федотова.

Помимо футбольных матчей, «ВЭБ Арена» используется для проведения деловых, культурных и торжественных мероприятий. Первым крупным культурным событием стал фестиваль Park Live в 2017 году.

Вместимость

Стадион вмещает 30000 зрителей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​ЦСКА» в 15-ти минутах ходьбы, «Аэропорт» и «Полежаевская» в 20-ти минутах.

Парковка

У стадиона есть платные крытые парковки на 650 и 710 мест.