«ВЭБ Арена» (ранее известная как стадион «Арена ЦСКА») — современный футбольный стадион в Москве, расположенный в Хорошёвском районе. Это домашняя арена футбольного клуба ЦСКА, открытая в 2016 году на месте старого стадиона имени Григория Федотова.
Помимо футбольных матчей, «ВЭБ Арена» используется для проведения деловых, культурных и торжественных мероприятий. Первым крупным культурным событием стал фестиваль Park Live в 2017 году.
Вместимость
Стадион вмещает 30000 зрителей.
Как добраться
Ближайшие станции метро «ЦСКА» в 15-ти минутах ходьбы, «Аэропорт» и «Полежаевская» в 20-ти минутах.
Парковка
У стадиона есть платные крытые парковки на 650 и 710 мест.