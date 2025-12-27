ARENA PLAY СЕВЕР — современная многофункциональная площадка Москвы, предназначенная для проведения спортивных мероприятий, концертов, шоу и корпоративных событий. Просторное пространство легко трансформируется под разные форматы, а современное техническое оснащение позволяет проводить мероприятия на высоком уровне. Удобное расположение делает площадку доступной для широкой аудитории.

Как добраться

Арена находится в северной части Москвы, в районе с развитой транспортной инфраструктурой. До площадки удобно добраться на общественном транспорте — автобусах и маршрутных такси, следующих по основным магистралям района. Ближайшие станции метро «Останкино» и «Фонвизинская» в 15-ти минутах пешком.

Парковка

Парковочные места на территории площадки ограничены. В дни проведения крупных мероприятий рекомендуется планировать приезд заранее.