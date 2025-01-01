«Археология» — камерный вечерний музыкальный клуб в Москве, созданный для тех, кто ценит живой звук, атмосферу интеллектуального досуга и искреннее общение. Расположенный в лофтовом пространстве на территории бывшей промзоны, клуб сохраняет дух творческой свободы и притягивает публику необычными концертами, поэтическими чтениями, джемами и экспериментальной музыкой.

Интерьер — минималистичный, с индустриальными элементами и мягким светом — задаёт расслабленное настроение. В клубе звучат самые разные жанры — от акустики до электроники, а в баре подают авторские коктейли и вино.

Как добраться

Пешком 8–10 минут от станции метро «Красносельская» или «Бауманская».

Парковка

Бесплатная парковка возможна вдоль улицы Новорязанская и на территории рядом с клубом (въезд по предварительному согласованию).