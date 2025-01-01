Арма Лаунж — площадка, где объединяются качественный стендап и музыкальная атмосфера караоке-клуба. Здесь выступают признанные мастера юмора, участники популярных телевизионных проектов, с проверенным временем и зрителями материалом.

Клуб предлагает идеальное сочетание ярких эмоций от живых выступлений и возможности самому стать частью шоу в караоке-зоне.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Курская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Посетители Arma Lounge могут припарковать свои автомобили на платной парковке БЦ «Арма» вместительностью 495 машиномест.