История Московского Армянского Театра начинается в 1920-х годах, когда в доме графов Лазаревых была создана Армянская театральная студия под руководством Сурена Хачатурова — старшего брата композитора Арама Хачатуряна. В этой студии преподавали выдающиеся деятели искусства и науки, включая К.С. Станиславского и Е.Б. Вахтангова, сыгравших ключевую роль в становлении театра.

Официальное открытие театра состоялось 31 мая 1922 года спектаклем «Долина роз», поставленным Хачатуровым под руководством Вахтангова. Среди постановок тех лет — «Пепо», «Хатабала» и «Дядя Багдасар» с музыкой Арама Хачатуряна. Театр гастролировал по России и Закавказью, сотрудничая с именитыми артистами московской сцены, такими как И.М. Москвин и В.И. Качалов.

После закрытия в 1952 году театр был возрожден в 2002 году театральным режиссером Славой Степаняном. Он восстановил театр в Лазаревском доме, где тот базировался до 2010 года. Сегодня Московский Армянский Театр работает под эгидой Союза Армян России и продолжает традиции студийной деятельности, сохраняя армянское культурное наследие.

В репертуаре театра более 10 спектаклей, играемых на армянском, русском и оригинальных языках пьес. Постановки создают режиссеры из России, Армении, Германии и других стран. В спектаклях участвуют как молодые актеры, так и знаменитые артисты, включая А. Петренко, Э. Виторгана, А. Михайлова, Д. Харатьяна, О. Кабо и других.

Театр активно сотрудничает с культурными и образовательными организациями, армянскими ансамблями и молодежными объединениями. Его спектакли становятся лауреатами международных фестивалей, а жизнь театра регулярно освещается в российских и зарубежных СМИ.

Московский Армянский Театр стал не просто театром, а местом, где встречаются люди разных национальностей. Здесь, в атмосфере творчества и дружбы, находят поддержку и вдохновение, празднуя культурное многообразие и духовную связь народов.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Марьина Роща» в 10-ти минутах ходьбы, «Рижская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра нет парковки.