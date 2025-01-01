Art&Brut — художественная галерея в центре Москвы, расположенная в старинном здании на Армянском переулке, объединяет современное искусство и независимое художественное высказывание. Пространство создано как площадка для искусства вне академических рамок — здесь представлены живопись, инсталляции, скульптура и мультимедиа-проекты, основанные на личном опыте и эмоциональной выразительности.

Фокус галереи — на так называемом "искусстве вне системы" (art brut): работах, свободных от формальных ограничений, где ценится искренность и спонтанность. Art&Brut — не просто выставочная площадка, но и место для открытого диалога между художником и зрителем. В программе — регулярные кураторские выставки, творческие встречи, кинопоказы, мастер-классы и дискуссии.

Интерьер галереи — минималистичный, с естественным освещением и нейтральной палитрой, что позволяет сфокусироваться на содержании экспозиций. Art&Brut активно поддерживает молодых художников, работает с независимыми кураторами и регулярно участвует в городских и международных арт-ярмарках.

Галерея открыта для всех, кто ищет новые формы визуального мышления и интересуется искусством как способом личного и общественного высказывания.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Лубянка» и «​Кузнецкий мост» в 5-ти минутах ходьбы, «Тургеневская» и «Сретенский бульвар» в 10-ти минутах.

Парковка

Можно воспользоваться общественными платными парковками на прилегающих улицах.