Арт-Центр Института современного искусства ИСИ — культурно-просветительское пространство на базе проекта «Красный Октябрь ИСИ», объединяющее арт-лабораторию и интеллектуальный центр.

Здесь проходят образовательные и творческие инициативы с участием экспертов креативных индустрий, которые помогают молодежи и взрослым развивать навыки, осваивать новое и реализовывать свои идеи.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Кропоткинская» в 10-ти минутах ходьбы и «Полянка» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей доступна платная парковка на 143 места.