Арт-центр «Эфир» на Арме — открытая платформа для развития современного искусства в России. Здесь проходят спектакли, лекции, стендап-шоу, конференции и музыкальные концерты, объединяя культурное сообщество и способствуя росту арт-сцены.

Вместимость

Зал 1 вмещает 140 человек, Зал 2 – 100 человек.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Курская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Посетители арт-пространства «Эфир» могут припарковать свои автомобили на платной парковке БЦ «Арма» вместительностью 495 машиномест.