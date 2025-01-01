«Эйфория» — независимое арт-пространство, расположенное на Новом Арбате. Это площадка, где регулярно проходят культурные и творческие события: выставки, музыкальные выступления, лекции и вечерние мероприятия. Пространство отличается гибкой планировкой и неформальной атмосферой, подходящей как для камерных встреч, так и для мероприятий с участием широкой аудитории.

Интерьер минималистичный, с элементами индустриального стиля. Благодаря расположению в центре города, «Эйфория» часто становится местом встречи для представителей творческого сообщества, студентов и организаторов независимых проектов.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Смоленская», «Арбатская» и «Баррикадная», откуда до площадки можно дойти пешком за 5–10 минут. Здание находится на первой линии улицы Новый Арбат.

Парковка

На прилегающих улицах действует платная городская парковка, в часы пик могут быть затруднения с поиском свободных мест. Также поблизости находятся коммерческие подземные паркинги.