Futurione — музей современного искусства в Москве, расположенный на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы» рядом со станцией метро ВДНХ. Открывшись в 2024 году, этот музей стал первым в России пространством, где цифровое искусство и передовые технологии объединяются в иммерсивные инсталляции.

Внутри Futurione разные залы, каждый из которых предлагает особенный опыт: от световых скульптур и мерцающих кристаллов до цифровых садов и интерактивных зон. Также здесь есть пространство для лекций, концертов и творческих встреч, а отдельная комната позволяет уединиться и погрузиться в атмосферу искусства.

Как добраться

Ближайшая станция метро «ВДНХ» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Ближайший круглосуточный паркинг на 999 машино-мест расположен по адресу ул. Хованская, д. 18. Для постоянных гостей ВДНХ предусмотрен абонемент.