Киноафиша Москвы Театры и концертные площадки Арт-пространство Futurione

Арт-пространство Futurione

Москва
Адрес
Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
Телефон

+7 915 133 77 72

О месте

Futurione — музей современного искусства в Москве, расположенный на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы» рядом со станцией метро ВДНХ. Открывшись в 2024 году, этот музей стал первым в России пространством, где цифровое искусство и передовые технологии объединяются в иммерсивные инсталляции.

Внутри Futurione разные залы, каждый из которых предлагает особенный опыт: от световых скульптур и мерцающих кристаллов до цифровых садов и интерактивных зон. Также здесь есть пространство для лекций, концертов и творческих встреч, а отдельная комната позволяет уединиться и погрузиться в атмосферу искусства.

Как добраться

Ближайшая станция метро «ВДНХ» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Ближайший круглосуточный паркинг на 999 машино-мест расположен по адресу ул. Хованская, д. 18. Для постоянных гостей ВДНХ предусмотрен абонемент.

 

Афиша Арт-пространство Futurione

15 августа
Futurione интерактивный
16 августа
Futurione интерактивный
17 августа
Futurione интерактивный
18 августа
Futurione интерактивный
19 августа
Futurione интерактивный
20 августа
Futurione интерактивный
21 августа
Futurione интерактивный
Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер» неоклассика
20:00 от 4000 ₽
22 августа
Futurione интерактивный
23 августа
Futurione интерактивный
24 августа
Futurione интерактивный
25 августа
Futurione интерактивный
26 августа
Futurione интерактивный
27 августа
Futurione интерактивный
28 августа
Futurione интерактивный
Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана неоклассика
20:00 от 3500 ₽
29 августа
Futurione интерактивный
30 августа
Futurione интерактивный
