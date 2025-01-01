Luminar — иммерсивное арт-пространство на ВДНХ, объединяющее современные технологии и цифровое искусство. Включает шесть интерактивных зон, среди которых проекционный зал, зеркальная инсталляция, купол с эффектом 360°, LED-тоннель и мультимедийные пространства.

Экспозиции сочетают визуальные и звуковые технологии, создавая эффект полного погружения. Формат подобных проектов популярен в различных странах, включая США, Францию и Японию.

Как добраться

Станция метро «​ВДНХ» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.