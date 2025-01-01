Арт-пространство «Сияние» — культурная площадка в Москве, сочетающая современные художественные проекты и образовательные программы. Ведущая школа актёрского и ораторского мастерства, подготовившая более 4000 выпускников, предлагает курсы для тех, кто стремится развивать свои навыки в актёрском мастерстве, публичных выступлениях и коммуникации. Занятия проводятся педагогами ГИТИСа, артистами ведущих театров Москвы и кинозвёздами, что гарантирует высокий уровень обучения. Арт-пространство также активно поддерживает творческие инициативы и выставки, предоставляя уникальные возможности для развития искусства и культуры.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Марьина Роща» в 10-ти минутах ходьбы, «Рижская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле арт-пространства нет парковки.