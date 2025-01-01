«Твой Театр» — это уникальное арт-пространство в Москве, объединяющее различные театральные инициативы и направления. В его рамках работают несколько проектов, таких как мастерская Ч, Театр «Клякса», а также детско-юношеская студия «Камерный театр». Пространство также предлагает подготовку к поступлению в театральные ВУЗы под руководством известного педагога Е. С. Жуковой-Чумаченко, а также организует летний театральный лагерь. Кроме того, здесь проводится Всероссийский молодежный театральный фестиваль-лаборатория «Театральные игры», предоставляя молодым талантам возможность раскрыть свой потенциал в мире театра.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Динамо» в 10-ти минутах, «Петровский парк» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителй театра не предусмотрено парковки.