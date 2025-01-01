Artplay Media — это современное мультимедийное пространство, расположенное в центре Москвы, на территории креативного квартала Artplay. Площадка специализируется на иммерсивных выставках, цифровых инсталляциях и мультимедийных шоу, где традиционное искусство встречается с новыми технологиями.

Интерьеры галереи приспособлены для крупных проекционных форматов: здесь проходят визуальные спектакли, перформансы и лекции, которые вовлекают зрителя в художественное событие. Пространство часто обновляет экспозиции, представляя международные проекты, цифровые выставки известных художников, архитекторов и дизайнеров.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Чкаловская» (10 минут пешком) и «Курская» (15 минут пешком). Удобно доехать также от Курского вокзала, следуя по улице Нижняя Сыромятническая в сторону комплекса Artplay.

Парковка

На территории Artplay работает платная парковка, но количество мест ограничено. В будние дни лучше воспользоваться общественным транспортом, особенно в вечерние часы или в выходные, когда проходят крупные мероприятия.