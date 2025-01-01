Artplay — первый креативный кластер Москвы, ставший домом для дизайнеров, архитекторов и творческих коллективов. Пространство объединяет мастерские, шоурумы, магазины, кафе, рестораны, зоны отдыха и уникальный Открытый музей.

С более чем 6000 кв. м. выставочных площадей, Artplay регулярно принимает международные и российские события: выставки, фестивали, концерты, биеннале искусства и архитектуры, привлекая широкий круг посетителей.

Кластер также является образовательным центром. Здесь работают Британская Высшая Школа Дизайна, Московская архитектурная школа МАРШ и Московская школа кино, а также проводятся лекции, мастер-классы и семинары, посвящённые искусству, дизайну и архитектуре.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Чкаловская» и «Курская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Artplay есть общественные платные парковки небольшой вместимости.