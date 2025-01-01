Атмосфера — современное многофункциональное event-пространство, расположенное недалеко от Москва-Сити и в пределах Третьего транспортного кольца. Площадка идеально подходит для проведения конференций, корпоративных мероприятий, концертов и масштабных рейвов, предлагая комфортное расположение и гибкость в организации событий любого формата.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Шелепиха» в 5-ти минутах ходьбы. ЖД станции «​Тестовская (Москва-Сити)» в 5-ти минутах, «Москва-Сити» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.