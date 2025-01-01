Auditorium на Воздвиженке — интеллектуальное пространство нового формата в самом центре Москвы, где сочетаются просвещение, культура и современное искусство. Здесь проходят лекции с участием ведущих мыслителей, камерные выставки, кинопоказы и тематические встречи, которые формируют открытую среду для диалога. Уникальная атмосфера и архитектура здания превращают каждый визит в событие, создавая пространство для глубокого осмысления и вдохновения.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Александровский сад» и «​​Библиотека им. Ленина» в 2-х минутах ходьбы. Станция метро «Боровицкая» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.