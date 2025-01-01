Backroom — атмосферный бар-клуб, скрытый во дворе у Белорусского вокзала. Пространство с индустриальным настроением, приглушённым светом и громким звуком. Здесь проходят диджей-сеты, вечеринки, перформансы и ночи с хорошими коктейлями без лишнего пафоса.

Меню лаконичное, но точное: классика и авторские миксы, лёгкие закуски и вино на случай неспешного старта перед танцами. Внутри — лофт-эстетика и камерный полумрак, снаружи — всегда кто-то курит под лампой у кирпичной стены.

Как добраться

5 минут пешком от станции метро «Белорусская».

Парковка

Городская парковка ограничена, рекомендуем такси или каршеринг в вечерние часы.