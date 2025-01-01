Кафе «Баловень» (Москва) — это уютное городское пространство, сочетающее атмосферу спокойствия, домашнего уюта и современной гастрономии. Заведение подойдёт как для неспешного обеда, так и для встреч с друзьями, камерных мероприятий или творческих вечеров.

«Баловень» также используется как площадка для литературных чтений, небольших концертов, мастер-классов и частных мероприятий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Павелецкая» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Можно воспользоваться платными парковками на прилегающих улицах.