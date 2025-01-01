Бар «Бардо» — это уютное заведение, где можно насладиться вкусными напитками и блюдами, а также погрузиться в музыкальную атмосферу. Здесь регулярно проходят концерты вокальных школ и живые выступления с участием электрогитар, барабанов и фортепиано. Кроме того, в баре работает караоке-клуб, где каждый желающий может исполнить свою любимую песню.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Маяковская» в 5-ти минутах ходьбы, «Тверская» и «Пушкинская» в 13-ти минутах ходьбы. Ближайшая остановка наземного транспорта «Малая Бронная» в 3-х минутах ходьбы.

Парковка

У бара не предусмотрена парковка для посетителей, продумайте заранее, где припарковать автомобиль.