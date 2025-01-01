BarFly — ночной клуб в стиле Cyber Punk на Мясницкой у Красных ворот, где можно погрузиться в атмосферу неона, дерзких граффити и электротанцев до утра. В двухэтажном лофте площадью 300 кв. м. расположены просторный танцпол и VIP-зоны. Здесь играют диджеи, крутящие техно и поп-музыку, а бармены готовят коктейли и крепкие напитки. В меню — классические коктейли, миксы на джине и роме, а также литровые коктейли и закуски, такие как свиные ребра, крылышки и стритфуд.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тургеневская​», «​Красные Ворота» и «Сретенский бульвар» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле клуба нет парковки для посетителей.