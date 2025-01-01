«ПРОФСОЮЗ» — уникальное пространство в бывшем здании издательства «Молодая Гвардия», созданное московскими рестораторами Дмитрием Левицким и Гошей Карпенко.

Вдохновленные атмосферой руинных баров Будапешта, они воплотили концепцию свободного и креативного пространства, где каждый найдет что-то для себя.

Под одной крышей собрались 22 бара, предлагающие разнообразные напитки, кухни и стили. От авторских коктейлей до классических блюд разных стран мира — «ПРОФСОЮЗ» становится местом притяжения для гастрономических экспериментов и уютных встреч.

Здесь царит особая атмосфера творчества и свободы, а дизайн пространства органично сочетает индустриальные элементы с яркими арт-объектами. «ПРОФСОЮЗ» — это больше, чем бар, это целая культура городского отдыха.

Вместимость

Барное объединение рассчитано на 800 посадочных мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Менделеевская» в 2-х минутах, «Новослободская» в 5-ти минутах, «Достоевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У бара нет парковки.