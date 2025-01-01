Концертный зал «Барвиха Luxury Village» — один из самых современных и универсальных залов в мире, открытый 7 декабря 2008 года. Он выделяется первоклассным оборудованием, стильным интерьером и уникальным расположением, окружённым развитой инфраструктурой.

На его сцене выступали такие звёзды, как Элтон Джон, Пласидо Доминго, Анна Нетребко и многие другие. Здесь также проводились значимые события, включая благотворительный аукцион фонда Н. Водяновой, церемонии «Человек года» журнала GQ и конкурс «Мисс Россия». В 2019 году зал был награждён премией Wedding Travel Awards в номинации «Лучшая загородная площадка для свадьбы в России».

Вместимость

Зрительный зал вмещает до 1000 человек.

Как добраться

Ближайшая ЖД станция «Барвиха» в 15-ти минутах ходьбы, ближайшая остановка наземного транспорта «Автосалон» в минуте ходьбы.

Парковка

Для посетителей Барвиха Luxury Village есть платная парковка на 450 мест.