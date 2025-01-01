Beer Happens — стильный бар в центре Москвы, где в непринуждённой атмосфере можно попробовать десятки сортов крафтового пива и познакомиться с гастрономическими новинками.

Как добраться

Бар находится всего в 5 минутах пешком от станций метро «Сухаревская» и «Сретенский бульвар». Благодаря расположению в центре сюда удобно добираться из любых районов Москвы.

Парковка

В районе действует система платных городских парковок, свободные места можно найти на прилегающих улицах. Вечером лучше приехать на общественном транспорте или такси.