Belka Loft — это креативное мультифункциональное пространство в центре Москвы, где индустриальный стиль сочетается с уютом и техническими возможностями для проведения мероприятий любого формата. Просторные залы с высоким потолком, панорамными окнами и профессиональным оборудованием идеально подходят для вечеринок, мастер-классов, презентаций и камерных концертов.

Вместимость

Большой зал вмещает 150 человек, малый зал — 40 человек.

Как добраться

Belka Loft находится в шаговой доступности от станции метро «Белорусская» — всего 7 минут пешком.

Парковка

Рядом с площадкой есть охраняемая наземная парковка, доступная как для гостей, так и для организаторов мероприятий.