Белый жираф — изысканный ресторан при отеле Silky Way, сочетающий утончённую кухню, уютную атмосферу и высокий уровень сервиса. Меню заведения основано на европейских традициях с акцентом на свежие ингредиенты и авторские подачи. Интерьер оформлен со вкусом: мягкое освещение, текстильные детали и приглушённые тона создают атмосферу уюта и уединения, идеально подходящую как для романтических ужинов, так и для торжественных мероприятий.

Как добраться

Ресторан находится в посёлке Октябрьский, недалеко от Москвы. Удобнее всего добираться на автомобиле по Новорязанскому шоссе или с помощью пригородного транспорта от станций метро «Котельники» и «Жулебино» — путь займёт около 15–20 минут.

Парковка

На территории отеля Silky Way предусмотрена бесплатная парковка для гостей ресторана.