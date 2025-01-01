Драматический театр «Бенефис» — Московская камерная сцена в районе Черёмушки, Москва. Это площадка, которая с конца 1980-х годов зарекомендовала себя как уютное пространство для театра с душой. Здесь нет пафоса и больших залов, зато есть искренность, близость к зрителю и особая атмосфера, которую ценят поклонники классической и современной драматургии.

В репертуаре — постановки по произведениям русской и зарубежной классики, спектакли для подростков и семейной аудитории, авторские пьесы в постановке постоянной труппы. Формат зала позволяет актёрам буквально «говорить» со зрителями напрямую — расстояние между сценой и первым рядом минимальное, создаётся ощущение личного участия.

Как добраться

Театр находится в пешей доступности от станции метро «Новые Черёмушки» — около 5 минут спокойным шагом. Вход — со двора жилого дома.

Парковка

Во дворе театра и на прилегающих улицах можно найти свободные места, особенно в вечерние часы. Учтите, что это жилая зона, поэтому лучше приехать немного заранее.