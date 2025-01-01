Ресторан «Берег» — уютное гастрономическое пространство на живописном северном берегу Строгинской поймы в Москве. Здесь можно насладиться блюдами европейской и авторской кухни, свежим воздухом и панорамными видами на воду. Место идеально подходит как для романтических встреч, так и для семейных обедов, праздников и камерных мероприятий. Атмосфера ресторана сочетает комфорт, стиль и близость к природе, что делает его популярным у ценителей неспешного отдыха у воды.

Как добраться

До ресторана удобно доехать на метро до станции «Строгино», затем пройти пешком по набережной или воспользоваться такси или до станции «Щукинская», затем на трамвае доехать до остановки «Исаковского д.33» через Строгинский мост. Из центра города можно добраться по Волоколамскому шоссе или МКАД.

Парковка

Для гостей предусмотрена собственная парковка, а также есть дополнительные места рядом с набережной. В летний сезон парковка может быть ограничена из-за популярности локации.