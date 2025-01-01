Бериот — атмосферный танцевальный ресторан с просторным залом площадью более 1000 м², расположенный недалеко от станции метро Смоленская. Это место, где сочетаются стильный интерьер, зажигательные танцы и непревзойденная атмосфера для незабываемых вечеров. В Бериот царит энергичная и позитивная обстановка, которая идеально подходит как для веселых вечеринок, так и для уютных встреч с друзьями.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» и «​Смоленская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле танцевального ресторана есть общественная платная парковка на 98 мест.