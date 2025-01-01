Библиотека №214 им. Ю.А. Гагарина — современное культурное пространство на юго-западе Москвы, объединяющее традиционные библиотечные ценности с инновационными форматами досуга и образования.

Фонд библиотеки включает широкий выбор художественной, научно-популярной и специализированной литературы. Здесь проходят лекции, творческие встречи, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Особое внимание уделяется космической тематике, вдохновленной именем первого космонавта.

Библиотека открыта для читателей всех возрастов, предлагая комфортные зоны для работы, учебы и общения, а также возможности для реализации культурных и образовательных инициатив.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Юго-Западная» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.