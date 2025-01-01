Библиотека № 3 имени Н.А. Добролюбова — одна из старейших и самых уважаемых библиотек Москвы, расположенная в историческом здании на Смоленской площади. Эта площадка — настоящий хранитель книжного наследия, объединяющий традиции и современные культурные форматы.

Фонд библиотеки насчитывает тысячи изданий, включая редкие книги с уникальными автографами и печатями прошлых веков. Здесь регулярно проводятся выставки, посвящённые истории книги, мастер-классы и творческие встречи. Любители литературы могут посетить клубы по интересам и литературные вечера, а дети — познавательные и интерактивные программы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Смоленская» в 5-ти минутах хоьбы, «Арбатская» и «Баррикадная» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.