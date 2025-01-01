«Дом А.Ф. Лосева» на Арбате, 33 — это уникальная культурная площадка, объединяющая научную библиотеку и мемориальный музей философа А.Ф. Лосева. В его стенах проходят камерные концерты классической музыки, в рамках которых действует «Музыкальная гостиная Дома Лосева». Помимо концертов, здесь проводятся лекции, семинары, философские и культурные встречи, выставки и экскурсии, направленные на популяризацию русской философии и культурного наследия.

Библиотека открыта для всех и включает богатое книжное собрание по философии, истории и искусству, с доступом к редким изданиям и электронным ресурсам. Пространство также предоставляет возможность посещать мультимедийные экспозиции, конференции и публичные лекции, активно поддерживая дух культурного Арбата.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Смоленская» и «Арбатская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У библиотеки не предусмотрено парковки для посетителей.