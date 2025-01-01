Библиотека по естественным наукам Российской академии наук — ведущий научный центр с обширной коллекцией книг, журналов и электронных ресурсов в области естественных наук. Помимо доступа к уникальным материалам, здесь регулярно проходят научные и образовательные ивенты, лекции, семинары и встречи с учёными. Пространство оборудовано комфортными зонами для работы и учёбы, способствуя развитию научного сообщества.

Как добраться

Ближайшие станции метро: «Боровицкая», «Арбатская», «Александровский сад» и «​Библиотека им. Ленина» — 5–7 минут пешком. Вход со стороны Малого Знаменского переулка.

Парковка

Парковка ограничена, рекомендуется пользоваться общественным транспортом.