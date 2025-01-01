Big Loft — просторная площадка с индустриальным настроением и гибкой планировкой, идеально подходящая для съёмок, вечеринок, маркетов, выставок и корпоративных мероприятий. Высокие потолки, панорамные окна, бетон, металл и свет — всё здесь создано для эффектной подачи и творческой свободы.

Пространство легко трансформируется под формат события, будь то камерный перформанс или масштабный фестиваль. Удобная инфраструктура и профессиональное оснащение делают Big Loft комфортной точкой притяжения для ивент-индустрии.

Как добраться

10 минут пешком от станции метро «Сокол» или 15 от «​Панфиловская».

Парковка

Рядом с площадкой есть платная и ограниченная бесплатная парковка.