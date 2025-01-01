Биток — бильярд-бар на проспекте Мира в Москве, где можно провести вечер за партией в русский или американский бильярд, посмотреть спортивные трансляции и пообщаться в неформальной обстановке. Место подойдёт как для увлечённых игроков, так и для тех, кто хочет попробовать себя в игре впервые, а также для компаний друзей, ищущих атмосферный досуг с напитками и закусками.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Алексеевская» и «Рижская», от которых можно дойти пешком за 7–10 минут. Для автомобилистов удобен подъезд прямо с проспекта Мира.

Парковка

Доступна платная городская парковка вдоль проспекта Мира и на соседних улицах, а также ограниченное количество бесплатных мест во дворах поблизости.