Blush Lounge — современный лаунж-бар и ресторан в Москве. Это место, где сочетаются стильный интерьер, гастрономические удовольствия и живая музыка, создавая атмосферу комфорта и непринуждённого отдыха.

Меню заведения предлагает авторскую кухню, сезонные блюда и разнообразные коктейли, а мягкий свет, уютные зоны для компаний и отдельные VIP-залы делают пространство подходящим как для дружеских встреч, так и для частных мероприятий. Вечерами здесь проходят DJ-сеты и музыкальные вечера, что придаёт Blush Lounge динамичный и современный характер.

Как добраться

Лаунж расположен в пешей доступности от станций метро «Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина».

Парковка

Для гостей не предусмотрена парковка, можно воспользоваться платными общественными парковками на прилегающих улицах.