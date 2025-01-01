Кафе «Бобры и утки» — это уютное заведение, где можно насладиться вкусной едой и напитками в комфортной атмосфере. В меню кафе представлены разнообразные блюда: от свежих салатов и супов до мясных и рыбных блюд, а также десерты, такие как тирамису и шоколадный фонтан. Кафе работает круглосуточно и предлагает живую музыку по пятницам, создавая атмосферу для приятного отдыха в любое время суток.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Добрынинская», «​Серпуховская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле кафе есть общественные платные небольшие парковки.