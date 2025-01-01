Большая спортивная арена «Лужники» — крупнейший стадион России, открытый в 1956 году и полностью обновлённый к ЧМ-2018. Вмещая 81 тысячу зрителей, стадион впечатляет архитектурной композицией: трибуны ориентированы по сторонам света, а продуманная система входов позволяет занять места за 10 минут.

Реконструкция сохранила исторические светло-песочные фасады, добавив панно из перфорированного металла с изображением спортивных состязаний. Для комфорта болельщиков установлены поликарбонатная крыша и защитный козырёк длиной 11,5 метров. Под крышей размещено спортивное освещение, соответствующее требованиям телетрансляций, а стадион оснащён медиа-зоной и панорамной смотровой площадкой с видом на Москву.

Вместимость

Большая арена вмещает 81000 зрителей.

Буфет и кафе

На территории комплекса «Лужники» есть большой выбор кафе, ресторанов на любой вкус.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Лужники», «Воробьевы горы», «Спортивная» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле комплекса «Лужники» есть общедоступные платные парковки большой вместимости.