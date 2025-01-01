Большой Московский цирк — крупнейший цирк Европы, расположенный в Москве на пересечении проспекта Вернадского и Ломоносовского проспекта. Открытый 30 апреля 1971 года, он был построен под руководством архитектора Якова Белопольского. Цирк оснащен пятью быстросменяющимися манежами и отдельным репетиционным манежем в закулисье.

Вместимость

В зрительном зале цирка может разместиться 3400 зрителей.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Университет» в 7-ми минутах ходьбы.

Парковка

У Большого Московского цирка есть бесплатная парковка на 25 мест.