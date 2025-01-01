Государственный академический Большой театр России — один из крупнейших и старейших театров оперы и балета в мире, расположенный в центре Москвы на Театральной площади. Являясь объектом культурного наследия, он изначально был частным, но с 1794 года стал казённым, объединяясь с Малым театром в единую московскую труппу императорских театров. После революции 1917 года произошло разделение театров и национализация их имущества.

В начале 2000-х годов Большой театр начал восстанавливаться после упадка 1990-х, внедряя контрактную систему, создавая продюсерский отдел и расширяя сотрудничество с ведущими театрами и артистами мира, что значительно обогатило его творческий потенциал.

Вместимость

Зрительный зал исторической сцены вмещает 1740 мест.

Буфет

Буфет Большого театра — это уютное место для гастрономического отдыха в Москве, предлагающее уникальную атмосферу исторического здания. Меню буфета меняется в зависимости от времени суток и текущих спектаклей. Посетители могут наслаждаться холодными закусками с икрой и премиальной рыбой, горячими блюдами с осетриной, а также выбором из 12 десертов и разнообразными горячими напитками.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Театральная», «Охотный ряд» в 2-х минутах ходьбы, «Площадь Революции» в 5-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Театральная площадь» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки на 45 и 30 машиномест.